https://ria.ru/20250915/vsu-2041997511.html
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.09.2025
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:52:00+03:00
2025-09-15T11:52:00+03:00
2025-09-15T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор 25 апреля сообщал, что на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона. Двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ на машину в апреле