Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор 25 апреля сообщал, что на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона. Двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.

