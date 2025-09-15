Рейтинг@Mail.ru
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 15.09.2025
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.09.2025
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ
Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в РИА Новости, 15.09.2025
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор 25 апреля сообщал, что на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона. Двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.
Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ

Умер житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ на машину в апреле

БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 25 апреля в Грайворонском округе Белгородской области, в понедельник скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Губернатор 25 апреля сообщал, что на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона. Двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
