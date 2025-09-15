https://ria.ru/20250915/viza-2042108127.html

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы - РИА Новости, 15.09.2025

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

2025-09-15

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз. Размещенная в субботу на сайте визового центра BLS информация о том, что документы временно не принимаются, удалена. На стартовой странице официального визового центра BLS высвечивается сообщение о том, что запись на подачу документов бесплатна. При этом заявителей предупреждают, что "срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней". В субботу на сайте визового центра BLS было размещено сообщение о том, что генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз. В Российском союзе туриндустрии журналистам заявили, что мониторили ситуацию, и напомнили, что аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года.

