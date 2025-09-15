Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы - РИА Новости, 15.09.2025
21:05 15.09.2025
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз. Размещенная в субботу на сайте визового центра BLS информация о том, что документы временно не принимаются, удалена. На стартовой странице официального визового центра BLS высвечивается сообщение о том, что запись на подачу документов бесплатна. При этом заявителей предупреждают, что "срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней". В субботу на сайте визового центра BLS было размещено сообщение о том, что генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз. В Российском союзе туриндустрии журналистам заявили, что мониторили ситуацию, и напомнили, что аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года.
испания, москва, российский союз туриндустрии (рст), общество
Испания, Москва, Российский союз туриндустрии (РСТ), Общество
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз.
Размещенная в субботу на сайте визового центра BLS информация о том, что документы временно не принимаются, удалена.
На стартовой странице официального визового центра BLS высвечивается сообщение о том, что запись на подачу документов бесплатна.
При этом заявителей предупреждают, что "срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней".
В субботу на сайте визового центра BLS было размещено сообщение о том, что генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз. В Российском союзе туриндустрии журналистам заявили, что мониторили ситуацию, и напомнили, что аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года.
ИспанияМоскваРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Общество
 
 
