https://ria.ru/20250915/viza-2042108127.html
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы - РИА Новости, 15.09.2025
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:05:00+03:00
2025-09-15T21:05:00+03:00
2025-09-15T21:05:00+03:00
испания
москва
российский союз туриндустрии (рст)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9e021249f627b7bc8e38465e222cff23.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве спустя два дня после приостановки возобновило прием заявлений на получение шенгенских виз. Размещенная в субботу на сайте визового центра BLS информация о том, что документы временно не принимаются, удалена. На стартовой странице официального визового центра BLS высвечивается сообщение о том, что запись на подачу документов бесплатна. При этом заявителей предупреждают, что "срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней". В субботу на сайте визового центра BLS было размещено сообщение о том, что генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз. В Российском союзе туриндустрии журналистам заявили, что мониторили ситуацию, и напомнили, что аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года.
https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025801230.html
испания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_d90d6ae4db93046b7ffabe790ddfcb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, москва, российский союз туриндустрии (рст), общество
Испания, Москва, Российский союз туриндустрии (РСТ), Общество
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз