Рейтинг@Mail.ru
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:41 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/verkhnevolzhe-2042021607.html
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 15.09.2025
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил местных жителей за активную гражданскую позицию по итогам Единого дня голосования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:41:00+03:00
2025-09-15T13:41:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042020926_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_385bb201ac593d33cfda12fd42536698.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил местных жителей за активную гражданскую позицию по итогам Единого дня голосования, сообщает пресс-служба региона. Всего в Тверской области прошло 13 избирательных кампаний на основных и дополнительных выборах, в ходе которых жители Верхневолжья выбирали 175 депутатов муниципальных дум. По предварительным данным, большинство граждан проголосовали за кандидатов от "Единой России": интересы жителей будут представлять 168 представителей партии – это 96% от заявленных кандидатов. "Благодарю жителей муниципалитетов Тверской области, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию и ответственное отношение к будущему родного края и всей нашей страны", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что благодаря общей слаженной работе выборы в представительные органы власти 13 муниципальных образований Тверской области прошли с обеспечением высокого уровня организации и безопасности, соблюдения принципов законности и легитимности избирательного процесса. Отдельно глава региона поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, силовых ведомств и органов власти, наблюдателей и волонтеров, работавших на избирательных участках.
https://ria.ru/20250910/tsfo-2041013177.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042020926_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_a318350524ac81beee98fba599661fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию

Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиЕдиный день голосования в Тверской области
Единый день голосования в Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Единый день голосования в Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил местных жителей за активную гражданскую позицию по итогам Единого дня голосования, сообщает пресс-служба региона.
Всего в Тверской области прошло 13 избирательных кампаний на основных и дополнительных выборах, в ходе которых жители Верхневолжья выбирали 175 депутатов муниципальных дум.
По предварительным данным, большинство граждан проголосовали за кандидатов от "Единой России": интересы жителей будут представлять 168 представителей партии – это 96% от заявленных кандидатов.
"Благодарю жителей муниципалитетов Тверской области, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию и ответственное отношение к будущему родного края и всей нашей страны", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что благодаря общей слаженной работе выборы в представительные органы власти 13 муниципальных образований Тверской области прошли с обеспечением высокого уровня организации и безопасности, соблюдения принципов законности и легитимности избирательного процесса.
Отдельно глава региона поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, силовых ведомств и органов власти, наблюдателей и волонтеров, работавших на избирательных участках.
Открытие XX Образовательных чтений ЦФО в Твери - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Открытие XX Образовательных чтений ЦФО прошло в Твери
10 сентября, 17:11
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала