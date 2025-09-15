https://ria.ru/20250915/verkhnevolzhe-2042021607.html

Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активную гражданскую позицию

2025-09-15T13:41:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042020926_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_385bb201ac593d33cfda12fd42536698.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил местных жителей за активную гражданскую позицию по итогам Единого дня голосования, сообщает пресс-служба региона. Всего в Тверской области прошло 13 избирательных кампаний на основных и дополнительных выборах, в ходе которых жители Верхневолжья выбирали 175 депутатов муниципальных дум. По предварительным данным, большинство граждан проголосовали за кандидатов от "Единой России": интересы жителей будут представлять 168 представителей партии – это 96% от заявленных кандидатов. "Благодарю жителей муниципалитетов Тверской области, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию и ответственное отношение к будущему родного края и всей нашей страны", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что благодаря общей слаженной работе выборы в представительные органы власти 13 муниципальных образований Тверской области прошли с обеспечением высокого уровня организации и безопасности, соблюдения принципов законности и легитимности избирательного процесса. Отдельно глава региона поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, силовых ведомств и органов власти, наблюдателей и волонтеров, работавших на избирательных участках.

тверская область

2025

Новости

игорь руденя, тверская область