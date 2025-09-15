https://ria.ru/20250915/vengrija-2042090388.html

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии - РИА Новости, 15.09.2025

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере,... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:28:00+03:00

2025-09-15T18:28:00+03:00

2025-09-15T18:28:00+03:00

в мире

венгрия

китай

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере, передает агентство MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. "Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении. Сийярто также отметил, что Венгрия "имеет все шансы доказать", что атомная энергетика может стать основой для восстановления "цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", что отвечает венгерским национальным интересам.

https://ria.ru/20250915/siyyarto-2042033091.html

венгрия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, китай, петер сийярто