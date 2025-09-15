В Венгрии надеются, что Трамп не введет пошлины против Китая, пишут СМИ
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти Венгрии надеются, что угрозы американского президента Дональда Трампа касательно пошлин в отношении Китая ни к чему не приведут, поскольку Будапешт заинтересован в китайских инвестициях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают.
"Венгерское правительство надеется, что из угроз Трампа ничего не выйдет с учетом того, что другие европейские страны, возможно, тоже не заинтересованы во введении пошлин против Китая, а США, возможно, не сделают этого в одиночку", - говорится в публикации.
На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
