Сотрудники ТЦК стали проводить рейды в гражданской форме, сообщил источник

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов стали проводить свои рейды в гражданской форме и с задействованием полукриминальных структур, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "После введения нагрудных камер, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводят мероприятия по принудительной мобилизации в гражданской форме одежды с задействованием всем известных полукриминальных структур, именуемых "группы содействия ТЦК", - сказал собеседник агентства. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Минобороны обязало сотрудников ТЦК с 1 сентября носить нагрудные камеры. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

