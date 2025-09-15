Рейтинг@Mail.ru
В украинскую базу "Миротворец" внесли ребенка из России
10:36 15.09.2025 (обновлено: 10:40 15.09.2025)
В украинскую базу "Миротворец" внесли ребенка из России
В украинскую базу "Миротворец" внесли ребенка из России - РИА Новости, 15.09.2025
В украинскую базу "Миротворец" внесли ребенка из России
Восьмилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в минувшее воскресенье, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Восьмилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в минувшее воскресенье, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы "сознательно нарушил госграницу Украины". Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В украинскую базу "Миротворец" внесли ребенка из России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Восьмилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в минувшее воскресенье, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы "сознательно нарушил госграницу Украины".
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
