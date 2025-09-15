Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка
Мимайер: Украина не остановит боевые действия, пока получает поддержку от Запада
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим не остановит боевые действия, пока получает поддержку от властей Германии и от других государств Запада, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Если у них (киевских властей - ред.) есть поддержка от западных государств, как от Германии при Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение", - сказал собеседник агентства.
Политик подчеркнул, что, как он полагает, для долгосрочного урегулирования киевский режим должен оказаться в такой же безвыходной ситуации, в какой нацистская Германия была в 1945 году.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.