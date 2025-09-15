Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ukraina-2041952917.html
Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка
Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка - РИА Новости, 15.09.2025
Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка
Киевский режим не остановит боевые действия, пока получает поддержку от властей Германии и от других государств Запада, высказал мнение в разговоре с РИА... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:50:00+03:00
2025-09-15T07:50:00+03:00
в мире
германия
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим не остановит боевые действия, пока получает поддержку от властей Германии и от других государств Запада, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Если у них (киевских властей - ред.) есть поддержка от западных государств, как от Германии при Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение", - сказал собеседник агентства. Политик подчеркнул, что, как он полагает, для долгосрочного урегулирования киевский режим должен оказаться в такой же безвыходной ситуации, в какой нацистская Германия была в 1945 году. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
https://ria.ru/20250915/ssha-2041946763.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, украина
В мире, Германия, Киев, Украина
Эксперт: Киев не остановит боевые действия, пока у него есть поддержка

Мимайер: Украина не остановит боевые действия, пока получает поддержку от Запада

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим не остановит боевые действия, пока получает поддержку от властей Германии и от других государств Запада, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Если у них (киевских властей - ред.) есть поддержка от западных государств, как от Германии при Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение", - сказал собеседник агентства.
Политик подчеркнул, что, как он полагает, для долгосрочного урегулирования киевский режим должен оказаться в такой же безвыходной ситуации, в какой нацистская Германия была в 1945 году.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Украинский военнослужащий в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
05:59
 
В миреГерманияКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала