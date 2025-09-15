https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042043593.html

"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений

"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений - РИА Новости, 15.09.2025

"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений

Если после активной фазы учений "Запад" Россия не выведет войска из Белоруссии, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила министр... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:31:00+03:00

2025-09-15T15:31:00+03:00

2025-09-15T17:29:00+03:00

россия

белоруссия

учения "запад-2025"

прибалтика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041999859_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_5117bd10847b3e6aa43b63154258af61.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Если после активной фазы учений "Запад" Россия не выведет войска из Белоруссии, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT."Чувствительность заключается в том, что, если после учений "Запад" не будет осуществлено возвращение российских и белорусских сил в их исходные подразделения, это может вызвать вопросы относительно их планов. Это может рассматриваться как повышенный фактор риска”, — сказала она.Вместе с тем министр отметила, что сейчас нет никаких признаков, что после завершения активной фазы учений Россия планирует оставить свои войска на территории Белоруссии. При этом она подчеркнула, что "некоторые вещи просто требуют физической проверки, и поэтому мы будем за ними следить".Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России.

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html

https://ria.ru/20250914/ssha-2041480310.html

россия

белоруссия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, учения "запад-2025", прибалтика, в мире