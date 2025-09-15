Рейтинг@Mail.ru
"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 15.09.2025 (обновлено: 17:29 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2042043593.html
"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений
"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений - РИА Новости, 15.09.2025
"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений
Если после активной фазы учений "Запад" Россия не выведет войска из Белоруссии, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила министр... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:31:00+03:00
2025-09-15T17:29:00+03:00
россия
белоруссия
учения "запад-2025"
прибалтика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041999859_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_5117bd10847b3e6aa43b63154258af61.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Если после активной фазы учений "Запад" Россия не выведет войска из Белоруссии, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT."Чувствительность заключается в том, что, если после учений "Запад" не будет осуществлено возвращение российских и белорусских сил в их исходные подразделения, это может вызвать вопросы относительно их планов. Это может рассматриваться как повышенный фактор риска”, — сказала она.Вместе с тем министр отметила, что сейчас нет никаких признаков, что после завершения активной фазы учений Россия планирует оставить свои войска на территории Белоруссии. При этом она подчеркнула, что "некоторые вещи просто требуют физической проверки, и поэтому мы будем за ними следить".Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html
https://ria.ru/20250914/ssha-2041480310.html
россия
белоруссия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041999859_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_e761ff238e880a4a3863b8eb34c6602f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, учения "запад-2025", прибалтика, в мире
Россия, Белоруссия, Учения "Запад-2025", Прибалтика, В мире
"Повышенный фактор риска". На Западе запаниковали из-за российских учений

Глава МО Литвы допустила, что РФ не выведет войска из Белоруссии после учений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Если после активной фазы учений "Запад" Россия не выведет войска из Белоруссии, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT.
"Чувствительность заключается в том, что, если после учений "Запад" не будет осуществлено возвращение российских и белорусских сил в их исходные подразделения, это может вызвать вопросы относительно их планов. Это может рассматриваться как повышенный фактор риска”, — сказала она.
Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник
8 августа, 03:48
Вместе с тем министр отметила, что сейчас нет никаких признаков, что после завершения активной фазы учений Россия планирует оставить свои войска на территории Белоруссии. При этом она подчеркнула, что "некоторые вещи просто требуют физической проверки, и поэтому мы будем за ними следить".
Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России.
Эсминец USS Chafee - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
14 сентября, 08:00
 
РоссияБелоруссияУчения "Запад-2025"ПрибалтикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала