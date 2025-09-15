Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 15.09.2025 (обновлено: 09:44 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041961491.html
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025"
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025" - РИА Новости, 15.09.2025
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025"
Представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии - наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" ,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:15:00+03:00
2025-09-15T09:44:00+03:00
белоруссия
нато
сша
турция
венгрия
министерство обороны белоруссии
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041861444_0:149:2959:1813_1920x0_80_0_0_d8097684f508fa131daeb83581b212a1.jpg
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии - наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" , сообщили журналистам в минобороны Белоруссии.На полигоне "Борисовский" в понедельник проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск."Сегодня в наблюдении за практическими действиями войск совместного стратегического учения "Запад-2025" принимают участие представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО - США, Турция, Венгрия" , - сообщили в белорусском минобороны.Помимо этого наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ), присутствует также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года. На полигоне находятся 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств (Азербайджан, Венгрия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Россия, Сербия, США, Судан, Туркмения, Турция, Замбия, Зимбабве, Перу, Индонезия), сообщили в военном ведомстве.Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России. "Учение на территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны, а так же на участках местности в Минской, Витебской и Гродненской областей. Мероприятие носит исключительно оборонительный характер и подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам", - подчеркнули в военном ведомстве. "Республика Беларусь выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов и норм международного права", - заявили в минобороны.
https://ria.ru/20250915/germanija-2041950650.html
https://ria.ru/20250915/patrul-2041959181.html
белоруссия
сша
турция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041861444_299:0:2930:1973_1920x0_80_0_0_1b15163f2032be0ffb9b3134d9de9ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, нато, сша, турция, венгрия, министерство обороны белоруссии, одкб, в мире, учения "запад-2025", снг
Белоруссия, НАТО, США, Турция, Венгрия, Министерство обороны Белоруссии, ОДКБ, В мире, Учения "Запад-2025", СНГ
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025"

Минобороны Белоруссии: 23 государства наблюдают за учениями "Запад-2025"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоссийско-белорусские стратегические учения "Запад-2025"
Российско-белорусские стратегические учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - РИА Новости. Представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии - наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" , сообщили журналистам в минобороны Белоруссии.
На полигоне "Борисовский" в понедельник проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск.
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Немецкий эксперт допустил риск провокации на фоне учений "Запад-2025"
07:04
"Сегодня в наблюдении за практическими действиями войск совместного стратегического учения "Запад-2025" принимают участие представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО - США, Турция, Венгрия" , - сообщили в белорусском минобороны.
Помимо этого наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ), присутствует также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года. На полигоне находятся 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств (Азербайджан, Венгрия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Россия, Сербия, США, Судан, Туркмения, Турция, Замбия, Зимбабве, Перу, Индонезия), сообщили в военном ведомстве.
Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России. "Учение на территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны, а так же на участках местности в Минской, Витебской и Гродненской областей. Мероприятие носит исключительно оборонительный характер и подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам", - подчеркнули в военном ведомстве. "Республика Беларусь выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов и норм международного права", - заявили в минобороны.
Патрулирование над Баренцевым морем в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ту-22м3 провели патрулирование над Баренцевым морем во время "Запада-2025"
09:08
 
БелоруссияНАТОСШАТурцияВенгрияМинистерство обороны БелоруссииОДКБВ миреУчения "Запад-2025"СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала