Рейтинг@Mail.ru
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 15.09.2025 (обновлено: 06:17 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041947509.html
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК - РИА Новости, 15.09.2025
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК
Учения по отражению атак безэкипажных катеров прошли на Балтийском флоте в рамках российско-белорусских стратегических маневров "Запад—2025", сообщило... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:07:00+03:00
2025-09-15T06:17:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041638364_0:0:1806:1016_1920x0_80_0_0_24032405c967af0f8a32f1037dfa0296.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Учения по отражению атак безэкипажных катеров прошли на Балтийском флоте в рамках российско-белорусских стратегических маневров "Запад—2025", сообщило Минобороны."В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" в Балтийской военно-морской базе с экипажами кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров и личным составом подразделений охраны и обороны Балтийского флота проведено учение по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) противника", — говорится в сообщении.В ходе практической части учений расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия.В учениях было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота, подчеркнули в МО.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041919365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041638364_226:0:1581:1016_1920x0_80_0_0_7fe6efc7fd6b25585c29d4cb48d02c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК

Моряки Балтфлота на учениях "Запад-2025" отразили атаки безэкипажных катеров

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчения "Запад-2025"
Учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения "Запад-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Учения по отражению атак безэкипажных катеров прошли на Балтийском флоте в рамках российско-белорусских стратегических маневров "Запад—2025", сообщило Минобороны.
«
"В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" в Балтийской военно-морской базе с экипажами кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров и личным составом подразделений охраны и обороны Балтийского флота проведено учение по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) противника", — говорится в сообщении.
В ходе практической части учений расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия.
В учениях было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота, подчеркнули в МО.
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях "Запад-2025"
Вчера, 22:33
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала