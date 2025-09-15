https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041947509.html

Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК

Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК - РИА Новости, 15.09.2025

Балтийский флот отработал на учениях "Запад-2025" отражение атаки БЭК

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Учения по отражению атак безэкипажных катеров прошли на Балтийском флоте в рамках российско-белорусских стратегических маневров "Запад—2025", сообщило Минобороны."В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" в Балтийской военно-морской базе с экипажами кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров и личным составом подразделений охраны и обороны Балтийского флота проведено учение по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) противника", — говорится в сообщении.В ходе практической части учений расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия.В учениях было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота, подчеркнули в МО.

