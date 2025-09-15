"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил европейские страны в трудное положение, передав им ответственность за принятие решения по введению санкций против России, заявил американист и европеист, сотрудник Института политологии Вроцлавского университета профессор Кароль Шульц в беседе с порталом Wirtualna Polska.
13 августа глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
"Трамп сделал очень смелый ход, он перебросил мяч на нашу сторону. Мой первый тезис заключается в том, что он сделал это, чтобы уйти от необходимости принимать решения. Он просто передал эту компетенцию Европе", — отметил он.
По мнению эксперта, Трамп прижал европейских членов НАТО к стенке, выдвинув союзу невыполнимые условия.
Пошлины Трампа
В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.