"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России - РИА Новости, 15.09.2025
16:17 15.09.2025
"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил европейские страны в трудное положение, передав им ответственность за принятие решения по введению санкций против России, заявил американист и европеист, сотрудник Института политологии Вроцлавского университета профессор Кароль Шульц в беседе с порталом Wirtualna Polska.13 августа глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта."Трамп сделал очень смелый ход, он перебросил мяч на нашу сторону. Мой первый тезис заключается в том, что он сделал это, чтобы уйти от необходимости принимать решения. Он просто передал эту компетенцию Европе", — отметил он.По мнению эксперта, Трамп прижал европейских членов НАТО к стенке, выдвинув союзу невыполнимые условия.Пошлины ТрампаВ последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.В конце июля Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России

Эксперт Шульц: Трамп прижал ЕС к стенке условиями для введения санкций против РФ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил европейские страны в трудное положение, передав им ответственность за принятие решения по введению санкций против России, заявил американист и европеист, сотрудник Института политологии Вроцлавского университета профессор Кароль Шульц в беседе с порталом Wirtualna Polska.
13 августа глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Эксперт рассказал, почему Трамп откладывает введение санкций против России
Вчера, 11:52
"Трамп сделал очень смелый ход, он перебросил мяч на нашу сторону. Мой первый тезис заключается в том, что он сделал это, чтобы уйти от необходимости принимать решения. Он просто передал эту компетенцию Европе", — отметил он.
По мнению эксперта, Трамп прижал европейских членов НАТО к стенке, выдвинув союзу невыполнимые условия.

Пошлины Трампа

В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
Причем за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России
Вчера, 06:56
 
