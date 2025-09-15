https://ria.ru/20250915/tramp-2041969665.html

Трамп стремится укрепить контроль над нефтяным рынком, считает эксперт

2025-09-15T07:02:00+03:00

2025-09-15T07:02:00+03:00

2025-09-15T10:13:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg

АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится укрепить контроль над мировым нефтяным рынком, добиваясь от Европейского союза отказа от закупок российской нефти, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер. Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. "Одним из ключевых предвыборных лозунгов Трампа было drill, baby, drill. Действующая администрация фактически продолжила этот курс, поддерживая новое бурение и рост национальной добычи. С избранием Трампа объем производства нефти в США начал увеличиваться. Так, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране превысили ожидания рынка более чем втрое и составили около 3,9 миллиона баррелей", – отметил эксперт. По словам аналитика, в сложившейся ситуации Вашингтону необходимы новые рынки сбыта, и Европейский союз рассматривается как крупнейший и наиболее стратегически значимый регион. "Стратегия Трампа предполагает сокращение косвенных каналов торговли российской нефтью с ЕС и установление контроля над этим рынком. Давление на Венесуэлу также связано с данной линией: США стремятся укрепить позиции как среди производителей, так и среди основных потребителей нефти", – подчеркнул политолог.

