Трамп стремится укрепить контроль над нефтяным рынком, считает эксперт
07:02 15.09.2025 (обновлено: 10:13 15.09.2025)
Трамп стремится укрепить контроль над нефтяным рынком, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп стремится укрепить контроль над мировым нефтяным рынком, добиваясь от Европейского союза отказа от закупок российской нефти, заявил...
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится укрепить контроль над мировым нефтяным рынком, добиваясь от Европейского союза отказа от закупок российской нефти, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер. Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. "Одним из ключевых предвыборных лозунгов Трампа было drill, baby, drill. Действующая администрация фактически продолжила этот курс, поддерживая новое бурение и рост национальной добычи. С избранием Трампа объем производства нефти в США начал увеличиваться. Так, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране превысили ожидания рынка более чем втрое и составили около 3,9 миллиона баррелей", – отметил эксперт. По словам аналитика, в сложившейся ситуации Вашингтону необходимы новые рынки сбыта, и Европейский союз рассматривается как крупнейший и наиболее стратегически значимый регион. "Стратегия Трампа предполагает сокращение косвенных каналов торговли российской нефтью с ЕС и установление контроля над этим рынком. Давление на Венесуэлу также связано с данной линией: США стремятся укрепить позиции как среди производителей, так и среди основных потребителей нефти", – подчеркнул политолог.
сша
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится укрепить контроль над мировым нефтяным рынком, добиваясь от Европейского союза отказа от закупок российской нефти, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о российской нефти
"Одним из ключевых предвыборных лозунгов Трампа было drill, baby, drill. Действующая администрация фактически продолжила этот курс, поддерживая новое бурение и рост национальной добычи. С избранием Трампа объем производства нефти в США начал увеличиваться. Так, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране превысили ожидания рынка более чем втрое и составили около 3,9 миллиона баррелей", – отметил эксперт.
По словам аналитика, в сложившейся ситуации Вашингтону необходимы новые рынки сбыта, и Европейский союз рассматривается как крупнейший и наиболее стратегически значимый регион.
"Стратегия Трампа предполагает сокращение косвенных каналов торговли российской нефтью с ЕС и установление контроля над этим рынком. Давление на Венесуэлу также связано с данной линией: США стремятся укрепить позиции как среди производителей, так и среди основных потребителей нефти", – подчеркнул политолог.
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00
 
