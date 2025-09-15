Более 800 студентов прошли отбор на форум TNF 2025 в Тюмени

https://ria.ru/20250915/tnf-2042065924.html

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Более 800 студентов прошли специальный отбор для участия в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, молодые люди представляют нефтегазовые вузы и колледжи Тюменской области, Кургана и Новосибирска, сообщила, отвечая на вопрос РИА Новости, куратор трека "Человеческий капитал" Марина Бояринцева. X Юбилейный Промышленно-энергетический форум TNF 2025 проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. В понедельник проходит День молодого специалиста, программа которого рассчитана на студентов профильных вузов. "Мы в этом году побили все рекорды - было более 1,8 тысячи заявок. Отбор студентов был по среднему баллу, достижениям, мотивации. В итоге прошли аккредитацию более 800 человек на вчерашний день", - рассказала Бояринцева. Куратор трека "Человеческий капитал" отметила, что в этом году участники приехали также из Тобольска, Кургана и Новосибирска, помимо Тюмени. По словам Бояринцевой, для участников трека форум позиционируется как платформа для развития карьеры, так как каждый здесь может пообщаться напрямую с потенциальными работодателями, на выставочных стендах или в рамках сессий и получить возможность договориться о стажировке или как-то иначе проявить себя. Программа дня молодого специалиста собрана из трех ключевых треков. Первый трек — карьерный, на нем студенты могут прокачать свои коммуникативные, поведенческие навыки и понять, каким образом им выстраивать профессиональную деятельность. Второй трек с кейсами от практиков для тех, кто видит себя технологическим стартапером или хочет развиваться как технологический предприниматель. Третий — стратегический блок, дает возможность студентам включиться в так называемые взрослые сессии, показать свое мнение, озвучить, что для них значимо, чего они ждут от работодателя, к которому потенциально могут прийти на работу. Ключевая тема форума TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Деловая программа форума посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. В программе форума более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК. В целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около 1,5 тысяч компаний, в том числе бизнес-делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO.

