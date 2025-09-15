Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае
13:45 15.09.2025
Ветераны СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае
Ветераны СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Более 40 ветеранов СВО и участников программы "Сибирский характер" вошли в советы депутатов в территориях Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В единый день голосования жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и четыре городских округа. Явка избирателей составила 26,6%. "Жители края выбрали в состав органов местного самоуправления 45 участников специальной военной операции, из них 41 человек прошел от партии "Единая Россия". По итогам единого дня голосования ветераны боевых действий войдут в советы депутатов в 32 территориях края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по итогам голосования мандаты получат четверо участников программы подготовки управленческих кадров "Сибирский характер". Они войдут в состав Красноярского городского совета депутатов, а также в Северо-Енисейский, Емельяновский и Ужурский окружные советы. "Важно, что почти в каждой территории депутатами стали ветераны специальной военной операции. Люди, имеющие за плечами боевой опыт, усилят местные управленческие команды и будут участвовать в развитии своей малой родины", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова. По данным краевой избирательной комиссии, выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало. В пресс-службе губернатора отмечают, что политологи высоко оценили активность в электоральном процессе участников специальной военной операции. "Выборы в Красноярском крае прошли уверенно и предсказуемо. То, что за партию власти голосует больше половины, – устойчивый тренд, поскольку обычно на таких выборах больше голосуют как раз за личностей, а не за партийный бренд. Это говорит о том, что хорошо себя продемонстрировали сами кандидаты. И немаловажно, что впервые принимали участники ветераны СВО, то есть к их чести за них, как мы видим, тоже хорошо активно голосуют", – цитирует пресс-служба политолога, президента Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.
Ветераны СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае

Более 40 ветеранов СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Более 40 ветеранов СВО и участников программы "Сибирский характер" вошли в советы депутатов в территориях Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В единый день голосования жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и четыре городских округа. Явка избирателей составила 26,6%.
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ЕР на муниципальных выборах в Красноярском крае набрала 84% голосов
12:04
"Жители края выбрали в состав органов местного самоуправления 45 участников специальной военной операции, из них 41 человек прошел от партии "Единая Россия". По итогам единого дня голосования ветераны боевых действий войдут в советы депутатов в 32 территориях края", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам голосования мандаты получат четверо участников программы подготовки управленческих кадров "Сибирский характер". Они войдут в состав Красноярского городского совета депутатов, а также в Северо-Енисейский, Емельяновский и Ужурский окружные советы.
"Важно, что почти в каждой территории депутатами стали ветераны специальной военной операции. Люди, имеющие за плечами боевой опыт, усилят местные управленческие команды и будут участвовать в развитии своей малой родины", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова.
По данным краевой избирательной комиссии, выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало.
В пресс-службе губернатора отмечают, что политологи высоко оценили активность в электоральном процессе участников специальной военной операции.
"Выборы в Красноярском крае прошли уверенно и предсказуемо. То, что за партию власти голосует больше половины, – устойчивый тренд, поскольку обычно на таких выборах больше голосуют как раз за личностей, а не за партийный бренд. Это говорит о том, что хорошо себя продемонстрировали сами кандидаты. И немаловажно, что впервые принимали участники ветераны СВО, то есть к их чести за них, как мы видим, тоже хорошо активно голосуют", – цитирует пресс-служба политолога, президента Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Замглавы Минприроды оценил ход программы "Чистый воздух" в Красноярске
4 сентября, 06:43
 
