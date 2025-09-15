https://ria.ru/20250915/svo-2042021987.html

Ветераны СВО вошли в советы депутатов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Более 40 ветеранов СВО и участников программы "Сибирский характер" вошли в советы депутатов в территориях Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В единый день голосования жители региона выбирали депутатов представительных органов власти в 35 территориях края, в их числе 31 муниципальный округ и четыре городских округа. Явка избирателей составила 26,6%. "Жители края выбрали в состав органов местного самоуправления 45 участников специальной военной операции, из них 41 человек прошел от партии "Единая Россия". По итогам единого дня голосования ветераны боевых действий войдут в советы депутатов в 32 территориях края", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по итогам голосования мандаты получат четверо участников программы подготовки управленческих кадров "Сибирский характер". Они войдут в состав Красноярского городского совета депутатов, а также в Северо-Енисейский, Емельяновский и Ужурский окружные советы. "Важно, что почти в каждой территории депутатами стали ветераны специальной военной операции. Люди, имеющие за плечами боевой опыт, усилят местные управленческие команды и будут участвовать в развитии своей малой родины", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова. По данным краевой избирательной комиссии, выборы прошли в установленном порядке. За ходом голосования следили около 2,5 тысячи наблюдателей. Жалоб, влияющих на результаты голосования, в избирательные комиссии, организующие выборы, не поступало. В пресс-службе губернатора отмечают, что политологи высоко оценили активность в электоральном процессе участников специальной военной операции. "Выборы в Красноярском крае прошли уверенно и предсказуемо. То, что за партию власти голосует больше половины, – устойчивый тренд, поскольку обычно на таких выборах больше голосуют как раз за личностей, а не за партийный бренд. Это говорит о том, что хорошо себя продемонстрировали сами кандидаты. И немаловажно, что впервые принимали участники ветераны СВО, то есть к их чести за них, как мы видим, тоже хорошо активно голосуют", – цитирует пресс-служба политолога, президента Центра развития региональной политики Илью Гращенкова.

