ВСУ остались без Starlink по всей линии фронта - РИА Новости, 15.09.2025
08:06 15.09.2025 (обновлено: 09:29 15.09.2025)
ВСУ остались без Starlink по всей линии фронта
Starlink перестал работать в зоне боевых действий, сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Starlink перестал работать в зоне боевых действий, сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди."Снова лег Starlink вдоль всего фронта", — написал он в Telegram-канале.По данным сайта Downdetector, перебои в работе этой системы спутникового интернета зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч.Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по терминалам Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч станций спутниковой связи.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Starlink перестал работать в зоне боевых действий, сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди.
"Снова лег Starlink вдоль всего фронта", — написал он в Telegram-канале.
По данным сайта Downdetector, перебои в работе этой системы спутникового интернета зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч.

В предыдущий раз отключение Starlink произошло 24 июля. Терминалы не работали несколько часов. Как передавало агентство Reuters, украинские войска были вынуждены отложить боевые миссии.

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.
Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по терминалам Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч станций спутниковой связи.
