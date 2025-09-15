Рейтинг@Mail.ru
Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 15.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 15.09.2025
Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта
Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди.
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
starlink
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, ранее в понедельник сообщал, что в работе спутникового интернета Starlink по всему миру зафиксированы перебои, число обращений составляет около 50 тысяч. "Снова лег Starlink вдоль всего фронта", - написал Бровди в своем Telegram-канале. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
вооруженные силы украины, starlink
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Starlink
Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта

Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди.
Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, ранее в понедельник сообщал, что в работе спутникового интернета Starlink по всему миру зафиксированы перебои, число обращений составляет около 50 тысяч.
"Снова лег Starlink вдоль всего фронта", - написал Бровди в своем Telegram-канале.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныStarlink
 
 
