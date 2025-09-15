https://ria.ru/20250915/starlink--2041954692.html
Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта
Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта
Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, ранее в понедельник сообщал, что в работе спутникового интернета Starlink по всему миру зафиксированы перебои, число обращений составляет около 50 тысяч. "Снова лег Starlink вдоль всего фронта", - написал Бровди в своем Telegram-канале. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
