Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка - РИА Новости, 15.09.2025
23:33 15.09.2025
Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка
Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка - РИА Новости, 15.09.2025
Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка
Глава ФБР Кэш Патель заявил о получении новых доказательств по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 15.09.2025
в мире
сша
украина
кэш патель
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
убийство американского политика чарли кирка
фбр
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о получении новых доказательств по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. "(Анализ – ред.) ДНК на полотенце, в которое была обернута винтовка, и ДНК на отвертке (найденной на крыше, с которой велась стрельба в Кирка - ред.) совпал (с ДНК – ред.) подозреваемого, находящегося под стражей", - заявил Патель в интервью телеканалу Fox News. Патель также рассказал, что подозреваемый Тайлер Робинсон, судя по всему, составил письменную записку, в которой заявил, что у него "была возможность устранить Чарли Кирка" и что он собирается это сделать. Глава ФБР заявил, что записка впоследствии была уничтожена, однако следователи собрали доказательства ее существования. При этом глава ФБР не уточнил, для кого предназначалась записка и видел ли ее кто-то до покушения. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
в мире, сша, украина, кэш патель, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка, фбр
В мире, США, Украина, Кэш Патель, Чарли Кирк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка, ФБР
Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка

Патель: ФБР получило новые доказательства по делу об убийстве активиста Кирка

© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о получении новых доказательств по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
"(Анализ – ред.) ДНК на полотенце, в которое была обернута винтовка, и ДНК на отвертке (найденной на крыше, с которой велась стрельба в Кирка - ред.) совпал (с ДНК – ред.) подозреваемого, находящегося под стражей", - заявил Патель в интервью телеканалу Fox News.
Патель также рассказал, что подозреваемый Тайлер Робинсон, судя по всему, составил письменную записку, в которой заявил, что у него "была возможность устранить Чарли Кирка" и что он собирается это сделать. Глава ФБР заявил, что записка впоследствии была уничтожена, однако следователи собрали доказательства ее существования.
При этом глава ФБР не уточнил, для кого предназначалась записка и видел ли ее кто-то до покушения.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
В миреСШАУкраинаКэш ПательЧарли КиркЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли КиркаФБР
 
 
