Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о получении новых доказательств по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. "(Анализ – ред.) ДНК на полотенце, в которое была обернута винтовка, и ДНК на отвертке (найденной на крыше, с которой велась стрельба в Кирка - ред.) совпал (с ДНК – ред.) подозреваемого, находящегося под стражей", - заявил Патель в интервью телеканалу Fox News. Патель также рассказал, что подозреваемый Тайлер Робинсон, судя по всему, составил письменную записку, в которой заявил, что у него "была возможность устранить Чарли Кирка" и что он собирается это сделать. Глава ФБР заявил, что записка впоследствии была уничтожена, однако следователи собрали доказательства ее существования. При этом глава ФБР не уточнил, для кого предназначалась записка и видел ли ее кто-то до покушения. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

