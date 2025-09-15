https://ria.ru/20250915/ssha-2042117296.html

США пока не могут отказаться от обогащенного урана из России, сообщил Райт

США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России, заявил в понедельник глава американского минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России, заявил в понедельник глава американского минэнерго Крис Райт."Мы приближаемся к моменту - и пока еще не достигли его - когда больше не будем использовать обогащенный российский уран", - сказал Райт в интервью агентству Блумберг на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.По словам американского чиновника, в Белом доме рассчитывают стать свидетелями "стремительного роста потребления урана в США как за счет крупных реакторов, так и за счет малых модульных реакторов"."Мы нуждаемся в больших объемах внутреннего производства урана и обогатительных мощностей", - указал Райт.

