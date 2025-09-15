https://ria.ru/20250915/ssha-2042116310.html

США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии

15.09.2025

США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии

Соединённые Штаты считают, что приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару свидетельствует о нарушении принципа верховенства закона в стране, и объявят об... РИА Новости, 15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты считают, что приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару свидетельствует о нарушении принципа верховенства закона в стране, и объявят об ответных мерах на следующей неделе, заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее портал G1 сообщал, что суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте. "Наша реакция такова: (в Бразилии - ред.) идёт разрушение верховенства закона ... от США будет на это ответ, и на следующей неделе или около того мы объявим о дополнительных мерах, которые намерены предпринять", - сказал Рубио в интервью Fox News.

