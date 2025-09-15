Рейтинг@Mail.ru
США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии
22:25 15.09.2025
США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии
США считают несправедливым приговор Болсонару в Бразилии
в мире
бразилия
сша
жаир болсонару
марко рубио
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты считают, что приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару свидетельствует о нарушении принципа верховенства закона в стране, и объявят об ответных мерах на следующей неделе, заявил госсекретарь Марко Рубио. Ранее портал G1 сообщал, что суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте. "Наша реакция такова: (в Бразилии - ред.) идёт разрушение верховенства закона ... от США будет на это ответ, и на следующей неделе или около того мы объявим о дополнительных мерах, которые намерены предпринять", - сказал Рубио в интервью Fox News.
в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, марко рубио
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару, Марко Рубио
Жаир Болсонару
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты считают, что приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару свидетельствует о нарушении принципа верховенства закона в стране, и объявят об ответных мерах на следующей неделе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее портал G1 сообщал, что суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте.
"Наша реакция такова: (в Бразилии - ред.) идёт разрушение верховенства закона ... от США будет на это ответ, и на следующей неделе или около того мы объявим о дополнительных мерах, которые намерены предпринять", - сказал Рубио в интервью Fox News.
