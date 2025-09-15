https://ria.ru/20250915/ssha-2042113781.html
США хотят, чтобы ЕС присоединился к санкциям против России, сообщил Рубио
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны присоединились к возможным новым санкциям США против России, которые Европа просит у Вашингтона, заявил госсекретарь Марко Рубио. "То, что президент (США Дональд Трамп -ред.) требует от наших европейских партнёров — это введения ими тех санкций, которые они просят ввести нас", — сказал Рубио в интервью Fox News.
