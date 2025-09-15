Рейтинг@Mail.ru
21:51 15.09.2025
США хотят, чтобы ЕС присоединился к санкциям против России, сообщил Рубио
2025-09-15T21:51:00+03:00
2025-09-15T21:51:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны присоединились к возможным новым санкциям США против России, которые Европа просит у Вашингтона, заявил госсекретарь Марко Рубио. "То, что президент (США Дональд Трамп -ред.) требует от наших европейских партнёров — это введения ими тех санкций, которые они просят ввести нас", — сказал Рубио в интервью Fox News.
США хотят, чтобы ЕС присоединился к санкциям против России, сообщил Рубио

Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны присоединились к возможным новым санкциям США против России, которые Европа просит у Вашингтона, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"То, что президент (США Дональд Трамп -ред.) требует от наших европейских партнёров — это введения ими тех санкций, которые они просят ввести нас", — сказал Рубио в интервью Fox News.
Трамп делает все, чтобы завершить конфликт на Украине, сообщил Рубио
