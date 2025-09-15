Рейтинг@Mail.ru
США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент - РИА Новости, 15.09.2025
19:41 15.09.2025
США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент
в мире
китай
сша
европа
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ. Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
в мире, китай, сша, европа, скотт бессент
В мире, Китай, США, Европа, Скотт Бессент
© AP Photo / Ben CurtisСкотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ.
Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
