США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент
2025-09-15T19:41:00+03:00
в мире
китай
сша
европа
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ. Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
китай
сша
европа
в мире, китай, сша, европа, скотт бессент
В мире, Китай, США, Европа, Скотт Бессент
