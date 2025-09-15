https://ria.ru/20250915/ssha-2042100845.html

США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент

США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент - РИА Новости, 15.09.2025

США не введут пошлины против Китая без аналогичных мер ЕС, заявил Бессент

США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:41:00+03:00

2025-09-15T19:41:00+03:00

2025-09-15T19:41:00+03:00

в мире

китай

сша

европа

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ. Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250915/vengrija-2042066036.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, европа, скотт бессент