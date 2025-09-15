https://ria.ru/20250915/ssha-2042052087.html
США и Китай проведут новый раунд переговоров через месяц
США и Китай проведут новый раунд переговоров через месяц
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США и Китай проведут новый раунд торговых переговоров примерно через месяц, сообщил министр финансов Скотт Бессент по итогам встречи с делегацией КНР в Испании. "Мы провели очень хорошие обсуждения. Договорились о том, что торговые переговоры возобновятся примерно через месяц на другой площадке", — сказал он журналистам. Бессент также отметил, что стороны достигли рамочного соглашения по сделке с TikTok. "У нас есть основа сделки по TikTok. Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин обсудят её в пятницу, чтобы финализировать договоренности", — заявил глава минфина. Министр добавил, что коммерческие условия сделки по TikTok уже согласованы частными сторонами, но обсуждаться публично не будут.
США и Китай проведут новый раунд переговоров через месяц
