Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС
01:54 15.09.2025 (обновлено: 01:56 15.09.2025)
Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС
Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. Трансляция запуска и дальнейшего полета корабля велась на странице компании в соцсети Х. По данным SpaceX, комический аппарат прибудет на МКС примерно через 60 часов. Американское космическое агентство НАСА также подтвердило успешный запуск и добавило, что Cygnus перевозит материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний.
флорида, spacex, наса, cygnus
Флорида, SpaceX, НАСА, Cygnus
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРасстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX.
Трансляция запуска и дальнейшего полета корабля велась на странице компании в соцсети Х. По данным SpaceX, комический аппарат прибудет на МКС примерно через 60 часов.
Американское космическое агентство НАСА также подтвердило успешный запуск и добавило, что Cygnus перевозит материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний.
Запуск ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Тяжелая ракета компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет
27 августа, 02:43
 
ФлоридаSpaceXНАСАCygnus
 
 
