Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС
Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T01:54:00+03:00
2025-09-15T01:54:00+03:00
2025-09-15T01:56:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. Трансляция запуска и дальнейшего полета корабля велась на странице компании в соцсети Х. По данным SpaceX, комический аппарат прибудет на МКС примерно через 60 часов. Американское космическое агентство НАСА также подтвердило успешный запуск и добавило, что Cygnus перевозит материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний.
