https://ria.ru/20250915/ssha-2041935728.html

Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС - РИА Новости, 15.09.2025

Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС

Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T01:54:00+03:00

2025-09-15T01:54:00+03:00

2025-09-15T01:56:00+03:00

флорида

spacex

наса

cygnus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572166370_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e3269bc963ac3e09b548f3e0a52d0b8e.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Успешный запуск грузового космического корабля Cygnus XL к МКС прошел в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX. Трансляция запуска и дальнейшего полета корабля велась на странице компании в соцсети Х. По данным SpaceX, комический аппарат прибудет на МКС примерно через 60 часов. Американское космическое агентство НАСА также подтвердило успешный запуск и добавило, что Cygnus перевозит материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний.

https://ria.ru/20250827/raketa-2037766739.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, spacex, наса, cygnus