https://ria.ru/20250915/sport-2042083917.html

Всероссийский марафон "Земля спорта" соберет сильнейших в "Сириусе"

Всероссийский марафон "Земля спорта" соберет сильнейших в "Сириусе" - РИА Новости, 15.09.2025

Всероссийский марафон "Земля спорта" соберет сильнейших в "Сириусе"

На федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае 20-21 сентября состоится финал Всероссийского марафона "Земля спорта". Масштабное мероприятие соберет... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:41:00+03:00

2025-09-15T18:41:00+03:00

2025-09-15T18:41:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042083365_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2ae23249979266a16d3dc845748a4c1e.jpg

МОСКВА, 15 сен — организаторы марафона "Земля спорта". На федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае 20-21 сентября состоится финал Всероссийского марафона "Земля спорта". Масштабное мероприятие соберет тысячи участников и болельщиков со всей страны — максимум своих возможностей продемонстрируют любители спорта из 67 регионов России.В рамках финальной программы марафона состоятся спортивные состязания по шести дисциплинам — это турниры по мини-футболу и волейболу, силовой экстрим, многоборье ГТО, семейные эстафеты и массовый забег.Для гостей и зрителей в течение всех двух дней марафона будет проходить спортивная и культурно-развлекательная программа. На площадке Олимпийского парка развернется детский Город профессий АПК "Я в агро". Он откроется с 15 сентября, на неделю раньше старта финальных игр, чтобы посетить его успели все желающие семьи с детьми. Самые маленькие посетители смогут познакомиться с современными аграрными профессиями и технологиями, пройти интерактивные образовательные треки, посетить VR-экскурсии и мастер-классы.Торжественная церемония награждения победителей пройдет вечером 21 сентября и завершится праздничным концертом с участием звезд российской эстрады: Galibri & Mavik и Клавы Коки.В этом году марафон "Земля спорта" проводился в три этапа. В течение лета в 67 субъектах Российской Федерации проходили муниципальный и региональный этапы состязаний. За три месяца в них приняли участие десятки тысяч жителей со всех уголков страны — от Калининграда до Камчатки. На финальные соревнования в "Сириус" поедут те из них, кто показал лучшие результаты на региональном этапе марафона.Марафон "Земля спорта", организованный министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы "КРСТ", проходит с 2023 года. С каждым годом марафон набирает популярность: если в 2023-м к нему присоединилось 11 тысяч человек из 39 регионов России, то сегодня количество участников выросло до 16,5 тысячи, а география мероприятия расширилась до 67 регионов.Цель марафона – сделать спорт ближе и доступнее для людей, проживающих за пределами больших городов. Миссия "Земли спорта" — превратить спортивную активность жителей загородных территорий не просто в тренд, а в движение единомышленников и особый стиль жизни, ведущий к здоровому будущему.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы