ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски
ЕС исключил из санкционного списка двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Евросоюза в рамках пересмотра персональных санкций против России исключил из списка двоюродного брата Олега Дерипаски Павла Езубова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Также удалена запись о скончавшемся экс-министре ЛНР Константине Завизенове.
В пятницу Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные антироссийские санкции, теперь они действуют до 15 марта 2026 года.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Трамп назвал условия для введения "серьезных санкций" против России
13 сентября, 14:32