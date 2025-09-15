https://ria.ru/20250915/spetsoperatsiya-2042099641.html

Спецоперация, 15 сентября: ВС России освободили Ольговское

Спецоперация, 15 сентября: ВС России освободили Ольговское

Спецоперация, 15 сентября: ВС России освободили Ольговское

Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1435 военнослужащих. Также Киев потерял три танка, 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий. Уничтожены 18 станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и 20 складов боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 82 беспилотника самолетного типа. Огромные потери В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что штурмовая группа ВСУ была уничтожена в районе Андреевки на сумском направлении. Безуспешную попытку контратаки предприняли солдаты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Кроме того, в Волчанске на харьковском направлении огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, уничтожено до взвода личного состава. Кроме того, как сообщили РИА Новости, всё командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на сумском направлении отстранено от руководства подразделением, сейчас проводится проверка в отношении командиров из-за многочисленных жалоб. Оставшиеся на сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной механизированной бригаде. Российские войска перекрыли основные пути снабжения ВСУ для ряда населенных пунктов на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным "Сава". Бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным "Мавик" рассказал РИА Новости, что власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах ВСУ. По его словам, однажды украинские военные уронили с беспилотника на себя же отравляющий боеприпас, который хотели применить против российских военнослужащих. По его словам, такие случаи происходили с ВСУ не раз - обычно не выдерживало крепление боеприпаса. Де-факто воюют с Россией Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские беспилотники будет означать войну альянса с РФ. Он также иронично отозвался о европейской инициативе "восточный страж". Медведев отметил, что его позабавило "всё, что осталось от "коалиции желающих". НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины. Песков подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами, а также открытость и готовность к диалогу. По его словам, в переговорном процессе "налицо" пауза, он искусственно притормаживается со стороны Киева. Также Песков отметил, что никаких подвижек нет по части проведения трёхстороннего саммита России, Украины и США. Он обратил внимание, что встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил G7 изъять замороженные активы России. Нет альтернативы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. По мнению Лукашенко, президент США Дональд Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы "российского" происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками. Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщил портал Intelligence Online. Закрыть дыру Спутниковый интернет Starlink перестал работать у ВСУ утром в понедельник по всей линии фронта, сообщил в понедельник командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, перебои были зафиксированы не только у ВСУ, но по всему миру. Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью агентству РБК-Украина. Нацбанк, по его словам, оценивает потребность в 35 миллиардов долларов, кабмин – в 45 миллиардов. Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации, заявил, что Киев может потенциально предоставлять своим союзникам высококачественные беспилотники, а также данные, полученные с помощью дронов, в обмен на западную помощь в сфере безопасности. Главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 18 населенных пунктах Синельниковского района в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).

