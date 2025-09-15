Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/spetsoperatsiya-2042031827.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:06:00+03:00
2025-09-15T15:06:00+03:00
инфографика
россия
украина
спецоперация
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО &gt;&gt;Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 сентября 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Ольговское в Запорожской области, нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 дрона.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотник, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других бронемашин, 1 591 реактивную систему залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 811 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025

Читать ria.ru в
Дзен
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Интерактивная карта СВО >>

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 сентября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Ольговское в Запорожской области, нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 дрона.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотник, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других бронемашин, 1 591 реактивную систему залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 811 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаСпецоперацияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала