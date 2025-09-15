Рейтинг@Mail.ru
14:40 15.09.2025 (обновлено: 14:50 15.09.2025)
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества между Востоком и Западом
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества между Востоком и Западом
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Атомная сфера может стать базой для восстановления сотрудничества между Востоком и Западом, в Венгрии "Росатом" успешно работает с западными фирмами, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если взглянуть на векторы всех конфликтов, которые нас окружают в последнее время, то мы увидим, что эти векторы указывают в одном направлении. И это направление очень опасно. Это направление - повторное разделение мира на блоки... Мы, венгры, можем служить хорошим примером или, по крайней мере, вдохновить на то, что ядерная энергетика действительно может стать той платформой, на основе которой восстановление цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом, безусловно, возможно", - сказал Сийярто на 69-й генконференции МАГАТЭ. Министр отметил, что "Росатом" в Венгрии возводит новые два блока АЭС "Пакш" в тесном сотрудничестве с компаниями из Германии и Франции, а недавно Будапешт подписал соглашение с США о возведении малых модульных реакторов (ММР)."Таким образом, россияне, французы и немцы счастливо работают вместе над нашим крупным ядерным проектом. Мы также подписали соглашение о сотрудничестве с американцами в Венгрии для успешного проекта ММР. Этот весьма разнообразный портфель поставок ядерной энергии является основой долгосрочного, безопасного и надежного энергоснабжения страны, не имеющей выхода к морю и не обладающей значительными природными ресурсами", - подчеркнул он.Сийярто также добавил, что Венгрия очень заинтересована в восстановлении цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом и решительно против нового разделения мира на блоки в силу своего географического положения и исторического опыта.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Атомная сфера может стать базой для восстановления сотрудничества между Востоком и Западом, в Венгрии "Росатом" успешно работает с западными фирмами, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если взглянуть на векторы всех конфликтов, которые нас окружают в последнее время, то мы увидим, что эти векторы указывают в одном направлении. И это направление очень опасно. Это направление - повторное разделение мира на блоки... Мы, венгры, можем служить хорошим примером или, по крайней мере, вдохновить на то, что ядерная энергетика действительно может стать той платформой, на основе которой восстановление цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом, безусловно, возможно", - сказал Сийярто на 69-й генконференции МАГАТЭ.
Министр отметил, что "Росатом" в Венгрии возводит новые два блока АЭС "Пакш" в тесном сотрудничестве с компаниями из Германии и Франции, а недавно Будапешт подписал соглашение с США о возведении малых модульных реакторов (ММР).
"Таким образом, россияне, французы и немцы счастливо работают вместе над нашим крупным ядерным проектом. Мы также подписали соглашение о сотрудничестве с американцами в Венгрии для успешного проекта ММР. Этот весьма разнообразный портфель поставок ядерной энергии является основой долгосрочного, безопасного и надежного энергоснабжения страны, не имеющей выхода к морю и не обладающей значительными природными ресурсами", - подчеркнул он.
Сийярто также добавил, что Венгрия очень заинтересована в восстановлении цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом и решительно против нового разделения мира на блоки в силу своего географического положения и исторического опыта.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
