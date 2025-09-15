https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России

"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России - РИА Новости, 15.09.2025

"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен иронично отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об отсутствии в ЕС желающих воевать РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен иронично отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об отсутствии в ЕС желающих воевать с Россией. Своим мнением он поделился в соцсети Х."Какая неожиданность. Европейская коалиция войны не может найти добровольцев для борьбы за Украину ("гарантии безопасности"). Европейцы не хотят вашей войны", — написал Малинен.Ранее польский министр заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет вести боевые действия против России.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

