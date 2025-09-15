Рейтинг@Mail.ru
В Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии
18:57 15.09.2025
В Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии
В Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии
В Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии
Школьники из 11 государств в составе мини-экспедиций выполнили практические задания полевого этапа Олимпиады по экологии в горах Сочи на территории Сочинского национального парка
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Школьники из 11 государств в составе мини-экспедиций выполнили практические задания полевого этапа Олимпиады по экологии в горах Сочи на территории Сочинского национального парка, передает корреспондент РИА Новости. Единственная в мире очная международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата проходит на федеральной территории Сириус с 13 по 20 сентября. Она собрала школьные команды из 11 стран мира: России, Белоруссии, Джибути, Бангладеш, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Коста-Рики. Ребята из разных государств объединились в мини-экспедиции, получили задания от организаторов и емкости для сбора образцов. Школьники исследовали три экоплощадки вблизи Папоротниковой тропы Сочинского нацпарка. Юные исследователи отобрали образцы воды из местных источников, а также зафиксировали данные с помощью фото для будущего отчета. Также по регламенту у ребят было всего несколько минут, чтобы описать растительность на месте каждой площадки и ее состояние в черновиках, но все справились с заданием. "Очень познавательная Олимпиада, очень интересная. Желаю всем также прилететь сюда, завести новых друзей. Тут ощущалось дружелюбие больше, чем соперничество. Все друг другу помогают, поддерживают", - поделился впечатлениями с РИА Новости юный участник, представляющий на Олимпиаде Республику Таджикистан, после завершения полевого этапа. Участники российской команды рассказали РИА Новости, что решать экологические задачи в реальных природных условиях оказалось очень познавательно. "Мы сейчас были на полевом этапе, то есть мы все посмотрели, сделали анализ антропогенного воздействия на различных точках, отобрали пробы воды для дальнейшего анализа. У нас дальше будет лабораторный тур, где мы будем работать уже с взятыми пробами… сводить все в готовое исследование", - рассказал РИА Новости Никита Юнисов, участник российской команды. "В целом ничего сверхсложного в этом не было, задания были очень интересные. И мы заряжались энергией и вдохновением от природы", - сказала РИА Новости участница российской команды Полина Егорова. После полевого испытания экспедиции отправились в корпус "Школа" Образовательного центра "Сириус", чтобы исследовать результаты отбора в лабораторных условиях. Ответы на задания Олимпиады все команды должны представить на английском языке, отметили в оргкомитете. "(На лабораторном этапе - ред.) школьники выполняют измерения жёсткости воды, общей щелочности методом титрования. Измеряют содержание нитритов, нитратов, фосфатов, аммония, аммиака. Определяют рН, содержание хлорид-ионов. На основании полученных данных участники будут делать выводы о качестве воды, отобранной из разных источников", - рассказал РИА Новости член оргкомитета, ведущий научный сотрудник НТУ "Сириус" Андрей Гринько о деталях проведения лабораторного испытания практической части Олимпиады. Федеральная территория Сириус проводит Международную олимпиаду по экологии во второй раз. В 2024 году состав Олимпиады включал команды из семи стран. Главную награду получила сборная России, второе и третье места завоевали сборная Белоруссии и команда с Сейшельских островов соответственно. В этом году Россию представляют юные исследователи из Москвы и Башкирии: Эмилия Гимаева, София Салангина, Никита Юнисов, Полина Егорова, Милена Иванова.
Россия, Белоруссия, Джибути, Образовательный центр "Сириус"
В Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии

В горах Сочи прошел полевой этап Олимпиады по экологии

Сочинский национальный парк
Сочинский национальный парк
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Сочинский национальный парк. Архивное фото
СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Школьники из 11 государств в составе мини-экспедиций выполнили практические задания полевого этапа Олимпиады по экологии в горах Сочи на территории Сочинского национального парка, передает корреспондент РИА Новости.
Единственная в мире очная международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата проходит на федеральной территории Сириус с 13 по 20 сентября. Она собрала школьные команды из 11 стран мира: России, Белоруссии, Джибути, Бангладеш, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Коста-Рики.
Ребята из разных государств объединились в мини-экспедиции, получили задания от организаторов и емкости для сбора образцов. Школьники исследовали три экоплощадки вблизи Папоротниковой тропы Сочинского нацпарка. Юные исследователи отобрали образцы воды из местных источников, а также зафиксировали данные с помощью фото для будущего отчета. Также по регламенту у ребят было всего несколько минут, чтобы описать растительность на месте каждой площадки и ее состояние в черновиках, но все справились с заданием.
"Очень познавательная Олимпиада, очень интересная. Желаю всем также прилететь сюда, завести новых друзей. Тут ощущалось дружелюбие больше, чем соперничество. Все друг другу помогают, поддерживают", - поделился впечатлениями с РИА Новости юный участник, представляющий на Олимпиаде Республику Таджикистан, после завершения полевого этапа.
Участники российской команды рассказали РИА Новости, что решать экологические задачи в реальных природных условиях оказалось очень познавательно.
"Мы сейчас были на полевом этапе, то есть мы все посмотрели, сделали анализ антропогенного воздействия на различных точках, отобрали пробы воды для дальнейшего анализа. У нас дальше будет лабораторный тур, где мы будем работать уже с взятыми пробами… сводить все в готовое исследование", - рассказал РИА Новости Никита Юнисов, участник российской команды.
"В целом ничего сверхсложного в этом не было, задания были очень интересные. И мы заряжались энергией и вдохновением от природы", - сказала РИА Новости участница российской команды Полина Егорова.
После полевого испытания экспедиции отправились в корпус "Школа" Образовательного центра "Сириус", чтобы исследовать результаты отбора в лабораторных условиях. Ответы на задания Олимпиады все команды должны представить на английском языке, отметили в оргкомитете.
"(На лабораторном этапе - ред.) школьники выполняют измерения жёсткости воды, общей щелочности методом титрования. Измеряют содержание нитритов, нитратов, фосфатов, аммония, аммиака. Определяют рН, содержание хлорид-ионов. На основании полученных данных участники будут делать выводы о качестве воды, отобранной из разных источников", - рассказал РИА Новости член оргкомитета, ведущий научный сотрудник НТУ "Сириус" Андрей Гринько о деталях проведения лабораторного испытания практической части Олимпиады.
Федеральная территория Сириус проводит Международную олимпиаду по экологии во второй раз. В 2024 году состав Олимпиады включал команды из семи стран. Главную награду получила сборная России, второе и третье места завоевали сборная Белоруссии и команда с Сейшельских островов соответственно. В этом году Россию представляют юные исследователи из Москвы и Башкирии: Эмилия Гимаева, София Салангина, Никита Юнисов, Полина Егорова, Милена Иванова.
