Воробьев встретился с главой городского округа Серпухов

Воробьев встретился с главой городского округа Серпухов - РИА Новости, 15.09.2025

Воробьев встретился с главой городского округа Серпухов

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко, они обсудили ключевые направления развития муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Среди тем совещания – строительство и ремонт социальных объектов, реализация программы благоустройства, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья и развитие дорожно-транспортной сети. "Городской округ Серпухов, наш большой наукоград, объединяет в себя огромное количество территорий, научных производств и сообществ. Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться", – приводит пресс-служба слова Воробьева. В своей речи губернатор Подмосковья подчеркнул, что для жителей очень важно благоустройство общественных территорий. "В рамках идеологии президента приводим в порядок большие и малые города, исторические поселения. Скверы, парки, набережные и дальше будем благоустраивать. Очень важно информировать людей о мероприятиях по дорогам, их мы также модернизируем, в том числе это касается моста. Люди должны понимать: что мы делаем, почему и какой результат хотим обеспечить для их родного Серпухова", – подчеркнул глава региона. Шимко доложил, что в следующем году в городском округе запланированы работы по расширению Борисовского шоссе на участке протяженностью 3,6 километра, строительству развязок с Бутурлинского на Старосимферопольское шоссе. Также в планах на 2026 год – завершение строительства наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и ремонт моста через автомобильную дорогу "Серпухов – Новинки – Погари". "Хочется отметить работу в сфере дорожной инфраструктуры. В этом году мы отремонтировали 80 километров дорог. Сейчас мы закрыли на ремонт аварийный мост – это один из въездов в город с трассы М-2", – сказал Шимко. По словам главы городского округа, работы будут полностью завершены в середине следующего года. Глава округа также рассказал о благоустройстве общественных территорий. В частности, в текущем году планируется преобразить парк "Питомник" и пешеходную зону на улице Новой в Серпухове. Также на одной из общественных территорий установят памятник участникам специальной военной операции. Шимко отметил, что в 2025 году было облагорожено 15 гектаров общественных территорий. В городском округе работают три индустриальных парка, которые объединяют более 120 резидентов. В этом году была создана особая экономическая зона "Большой Серпухов". Заключены соглашения о намерениях с инвесторами о реализации семи проектов на сумму 8 миллиардов рублей. Особое внимание в ходе встречи уделили модернизации системы ЖКХ. Глава муниципалитета доложил губернатору, что на 2025-2026 годы в округе будут строить две блочно-модульные котельные и четыре участка сетей. На период 2026-2030 годов запланированы обновление и увеличение мощностей объектов водоснабжения, а также сетей холодного и горячего водоснабжения. К концу 2027 года завершится первый этап реконструкции очистных сооружений, которые обеспечивают водоотведение для 138 тысяч жителей города Серпухова и поселков Большевик, Оболенск, Мирный. В округе активно ведется капитальный ремонт социальных объектов. Так, в порядок приводят учреждения культуры. Например, в следующем году после капитального ремонта будут открыты Детская школа искусств имени Алябьева в Пущино, дворец культуры "Исток" и детская школа искусств "Синтез". Кроме того, в следующем году приступят к капремонту стадиона "Труд". По словам Шимко, в этом году отремонтировано семь объектов образования — пять школ и два детских сада. Он добавил, что в планах на следующий год запланирован ремонт еще шести объектов: четырех школ и двух детских садов. В конце 2023 года в городском округе открыли новую поликлинику на 700 посещений в смену. Сейчас ведется работа по привлечению кадров в местные учреждения здравоохранения. В этом году, в том числе благодаря мерам поддержки, удалось привлечь 18 врачей, восемь из которых – в первичное звено. Также в ходе встречи была затронута тема расселения аварийного жилья. В округе таковыми признаны 45 многоквартирных домов, в них проживают около 500 человек. Все эти дома по государственной программе должны быть расселены до 2027 года.

московская область (подмосковье)

серпухов

2025

Новости

московская область (подмосковье), серпухов, андрей воробьев