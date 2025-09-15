Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/saldo-2041998856.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:58:00+03:00
2025-09-15T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате обстрелов киевского режима в Херсонской области пострадала одна мирная жительница", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, женщина 2003 года рождения была ранена в Горностаевке. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой. Кроме того, по словам Сальдо, из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден частный жилой дом в Великих Копанях, а также возникали пожары в Любимовке Каховского округа и Тарасовке Алешкинского округа. Пожары к данному моменту уже ликвидировали, подчеркнул губернатор. В понедельник в экстренных службах сообщили, что ВСУ за сутки нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Херсонскую область

Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область, ранена женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов киевского режима в Херсонской области пострадала одна мирная жительница", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, женщина 2003 года рождения была ранена в Горностаевке. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Кроме того, по словам Сальдо, из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден частный жилой дом в Великих Копанях, а также возникали пожары в Любимовке Каховского округа и Тарасовке Алешкинского округа. Пожары к данному моменту уже ликвидировали, подчеркнул губернатор.
В понедельник в экстренных службах сообщили, что ВСУ за сутки нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала