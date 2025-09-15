https://ria.ru/20250915/saldo-2041998856.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область

ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.09.2025

ВСУ обстреляли Херсонскую область

Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате обстрелов киевского режима в Херсонской области пострадала одна мирная жительница", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, женщина 2003 года рождения была ранена в Горностаевке. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой. Кроме того, по словам Сальдо, из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден частный жилой дом в Великих Копанях, а также возникали пожары в Любимовке Каховского округа и Тарасовке Алешкинского округа. Пожары к данному моменту уже ликвидировали, подчеркнул губернатор. В понедельник в экстренных службах сообщили, что ВСУ за сутки нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.

