ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:58:00+03:00
2025-09-15T11:58:00+03:00
2025-09-15T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Женщина ранена в Горностаевке Херсонской области из-за обстрела со стороны ВСУ, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате обстрелов киевского режима в Херсонской области пострадала одна мирная жительница", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, женщина 2003 года рождения была ранена в Горностаевке. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой. Кроме того, по словам Сальдо, из-за обстрелов со стороны ВСУ поврежден частный жилой дом в Великих Копанях, а также возникали пожары в Любимовке Каховского округа и Тарасовке Алешкинского округа. Пожары к данному моменту уже ликвидировали, подчеркнул губернатор. В понедельник в экстренных службах сообщили, что ВСУ за сутки нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
владимир сальдо, херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
