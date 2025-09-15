https://ria.ru/20250915/ryumka-2041986214.html

На Урале врачи спасли мужчину, выпившего рюмку водки с иголкой

На Урале врачи спасли мужчину, выпившего рюмку водки с иголкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Врачи в Нижнем Тагиле Свердловской области спасли местного жителя, выпившего рюмку водки с иголкой, которую туда для дезинфекции положила его супруга, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "Эндоскописты городской больницы № 1 Нижнего Тагила без хирургического вмешательства спасли 54-летнего мужчину, который проглотил пятисантиметровую иголку. Опасность крылась там, где уралец меньше всего ожидал ее встретить – на дне рюмки водки на столе", – говорится в сообщении. По данным ведомства, обнаружив в свой выходной день дома наполненную крепким алкоголем стопку, мужчина выпил содержимое. "Мог ли он предположить, что жена положила туда для дезинфекции иглу? Опасный предмет за доли секунды попал в желудок и в любую минуту мог начать движение по пищеварительному тракту, создавая потенциальную угрозу жизни", – уточнили в минздраве. Используя биопсийные щипцы во время экстренной эндоскопической операции, врач Парвиз Дадашов и бригада профильных специалистов извлекли иголку и избежали повреждения тканей пищевода пациента, отмечают в пресс-службе. Спасенный мужчина смог уйти домой в тот же день. Стал ли свердловчанин внимательнее и завязал ли с алкоголем, не уточняется.

