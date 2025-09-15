https://ria.ru/20250915/rotatsiya-2041973150.html

ВС России мешают ротации ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

славянск

изюм (город)

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВС России на фоне продвижения на краснолиманском направлении мешают ротации и поставке боеприпасов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим, что с освобождением и продвижением на краснолиманском направлении у противника для славянско-краматорской агломерации теперь и с этой стороны также не удается беспрепятственно по дороге Славянск - Изюм проводить все ротационные мероприятия, также поставки боеприпасов", - сказал Пушилин.

