ВС России мешают ротации ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
2025-09-15T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
славянск
изюм (город)
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВС России на фоне продвижения на краснолиманском направлении мешают ротации и поставке боеприпасов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы видим, что с освобождением и продвижением на краснолиманском направлении у противника для славянско-краматорской агломерации теперь и с этой стороны также не удается беспрепятственно по дороге Славянск - Изюм проводить все ротационные мероприятия, также поставки боеприпасов", - сказал Пушилин.
