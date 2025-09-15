Рейтинг@Mail.ru
Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 15.09.2025
12:20 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/rostekh-2042004099.html
Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
безопасность
россия
вадим бадеха
ростех
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении. Как отметил представитель госкорпорации, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, а его характеристики многократно подтверждены в реальных боевых условиях. Этот фронтовой бомбардировщик способен поражать наземные, надводные, воздушные цели и действовать в самых сложных условиях противодействия противника. "Летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - сказал представитель "Ростеха". В пресс-службе рассказали, что поставленные тстребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и лётных заводских испытаний. "В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время - днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения. Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно", - приводит госкорпорация слова летчика Су-34 Воздушно-космических сил России. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что предприятия корпорации стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники и в срок выполняют свои обязательства перед ВКС России. Сентябрь, по его словам, стал рекордным по количеству поставляемых самолетов. "Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов, как под задачи Минобороны России, так и для выполнения других производственных программ", - подчеркнул Бадеха. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
безопасность, россия, вадим бадеха, ростех, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Ростех, Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны РФ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.
В США раскрыли, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
05:59
Как отметил представитель госкорпорации, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, а его характеристики многократно подтверждены в реальных боевых условиях. Этот фронтовой бомбардировщик способен поражать наземные, надводные, воздушные цели и действовать в самых сложных условиях противодействия противника.
"Летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие качества. Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - сказал представитель "Ростеха".
В пресс-службе рассказали, что поставленные тстребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и лётных заводских испытаний.
"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время - днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения. Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно", - приводит госкорпорация слова летчика Су-34 Воздушно-космических сил России.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что предприятия корпорации стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники и в срок выполняют свои обязательства перед ВКС России. Сентябрь, по его словам, стал рекордным по количеству поставляемых самолетов.
"Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов, как под задачи Минобороны России, так и для выполнения других производственных программ", - подчеркнул Бадеха.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
12 сентября, 16:37
 
БезопасностьРоссияВадим БадехаРостехВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
