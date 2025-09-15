https://ria.ru/20250915/rossiya-2042111548.html

Россия становится все более востребованным переговорщиком, считает депутат

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия становится более востребованной как переговорщик на Ближнем Востоке после саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе после удара Израиля по городу, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Россия становится кратно востребована на Ближнем Востоке с момента удара (Израиля - ред.) по Катару (также являющемуся ударом по институту посредничества). Итоги сегодняшней конференции в Дохе подтверждают это. Доверие между Израилем и соседями по региону на нулевом уровне. Израиль ожидаемо подталкивает арабский мир к пересмотру принципов своей безопасности, созданию военного арабского блока и экономическим санкциям", - сообщил Шхагошев. Главная новизна "агрессии Израиля" в том, что он потенциально может "найти" террористов в любой стране региона и нанести удар, отметил парламентарий.

