Россия становится все более востребованным переговорщиком, считает депутат

21:20 15.09.2025
в мире
израиль
доха
ближний восток
адальби шхагошев
госдума рф
россия
израиль
доха
ближний восток
россия
в мире, израиль, доха, ближний восток, адальби шхагошев, госдума рф, россия
В мире, Израиль, Доха, Ближний Восток, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия становится более востребованной как переговорщик на Ближнем Востоке после саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе после удара Израиля по городу, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе.
"Россия становится кратно востребована на Ближнем Востоке с момента удара (Израиля - ред.) по Катару (также являющемуся ударом по институту посредничества). Итоги сегодняшней конференции в Дохе подтверждают это. Доверие между Израилем и соседями по региону на нулевом уровне. Израиль ожидаемо подталкивает арабский мир к пересмотру принципов своей безопасности, созданию военного арабского блока и экономическим санкциям", - сообщил Шхагошев.
Главная новизна "агрессии Израиля" в том, что он потенциально может "найти" террористов в любой стране региона и нанести удар, отметил парламентарий.
