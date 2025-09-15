https://ria.ru/20250915/rossiya-2042077225.html
В Таджикистан к российскому альпинисту, сломавшему ногу, приехала семья
В Таджикистан к российскому альпинисту, сломавшему ногу, приехала семья
В Таджикистан к российскому альпинисту, сломавшему ногу, приехала семья
Супруга и сын российского альпиниста Антона Телицина, сломавшего ногу в горах Таджикистана, приехали к нему в город Пенджикент, где он проходит лечение
ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости. Супруга и сын российского альпиниста Антона Телицина, сломавшего ногу в горах Таджикистана, приехали к нему в город Пенджикент, где он проходит лечение, сообщил РИА Новости начальник главного управления защиты населения и территорий Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Джамшед Камолзода. "Супруга и сын российского туриста, 44-летнего Антона Телицина, сломавшего ногу в горах Таджикистана, приехали к нему из Екатеринбурга в город Пенджикент, где он проходит лечение", -сказал он. По его словам, Телицин во время похода на пик Чимтарга 8 сентября упал и сломал правую ногу. По данным КЧС, спасатели оказали ему помощь на месте, затем эвакуировали в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента. Пострадавшего туриста навестил председатель города Пенжикента Абдухалик Халикзода и пожелал ему скорейшего выздоровления. Как указали в комитете по чрезвычайным ситуациям, альпинист и его родственники выразили благодарность администрации города, спасателям и врачам за оказанную помощь и лечение в больнице.
