Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
2025-09-15T13:53:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу, став вторым основным его поставщиком объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине лета экспортировала странам Евросоюза газа на 995 миллионов евро, что на 13% больше уровня июня. Доля российских компаний в поставках выросла до 14,5% с 12,5% месяцем ранее. Небольшой рост поставок позволил российским компаниям стать вторыми по экспорту в ЕС, хотя еще месяцем ранее они занимали третье место. Больше в июле поставляли только США, чей экспорт за месяц немного сократился - до 2 миллиардов евро с 2,1 миллиарда. Алжир же резко снизил поставки - на четверть, до 962 миллионов евро, в результате чего страна опустилась на третью строку. В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июле составил 913 миллионов евро против 823,4 миллиона месяцем ранее, а также Великобритания, чьи продажи за месяц выросли на 14% - до 758,8 миллиона евро.
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
