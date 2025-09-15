Рейтинг@Mail.ru
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
13:53 15.09.2025
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз - РИА Новости, 15.09.2025
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз
Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу, став вторым основным его поставщиком объединению, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:53:00+03:00
2025-09-15T13:53:00+03:00
экономика
россия
сша
алжир (провинция)
евростат
евросоюз
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу, став вторым основным его поставщиком объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине лета экспортировала странам Евросоюза газа на 995 миллионов евро, что на 13% больше уровня июня. Доля российских компаний в поставках выросла до 14,5% с 12,5% месяцем ранее. Небольшой рост поставок позволил российским компаниям стать вторыми по экспорту в ЕС, хотя еще месяцем ранее они занимали третье место. Больше в июле поставляли только США, чей экспорт за месяц немного сократился - до 2 миллиардов евро с 2,1 миллиарда. Алжир же резко снизил поставки - на четверть, до 962 миллионов евро, в результате чего страна опустилась на третью строку. В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июле составил 913 миллионов евро против 823,4 миллиона месяцем ранее, а также Великобритания, чьи продажи за месяц выросли на 14% - до 758,8 миллиона евро.
россия
сша
алжир (провинция)
экономика, россия, сша, алжир (провинция), евростат, евросоюз
Экономика, Россия, США, Алжир (провинция), Евростат, Евросоюз
Россия в июле стала второй по поставкам газа в Евросоюз

Россия увеличила поставки газа в ЕС на 13% за июль

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу, став вторым основным его поставщиком объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в середине лета экспортировала странам Евросоюза газа на 995 миллионов евро, что на 13% больше уровня июня. Доля российских компаний в поставках выросла до 14,5% с 12,5% месяцем ранее.
Небольшой рост поставок позволил российским компаниям стать вторыми по экспорту в ЕС, хотя еще месяцем ранее они занимали третье место. Больше в июле поставляли только США, чей экспорт за месяц немного сократился - до 2 миллиардов евро с 2,1 миллиарда. Алжир же резко снизил поставки - на четверть, до 962 миллионов евро, в результате чего страна опустилась на третью строку.
В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июле составил 913 миллионов евро против 823,4 миллиона месяцем ранее, а также Великобритания, чьи продажи за месяц выросли на 14% - до 758,8 миллиона евро.
ЕС может отказаться от газа из России уже скоро, заявил глава Минэнерго США
12 сентября, 14:25
12 сентября, 14:25
 
ЭкономикаРоссияСШААлжир (провинция)ЕвростатЕвросоюз
 
 
