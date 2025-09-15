https://ria.ru/20250915/rossija-2041934918.html
ЕР побеждает на выборах в Воронежской облдуме с 78,67 процента голосов
политика
единая россия
воронежская областная дума
цик рф
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы с 78,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,35% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с 8,04% голосов, третье – ЛДПР с 4,98%, четвертое - "Новые люди" с 4,29%. На пятом и шестом местах "Справедливая Россия – За правду" и партия "Родина", которые набирают 1,61% и 1,36% голосов соответственно.
