ЕР побеждает на выборах в Воронежской облдуме с 78,67 процента голосов

ЕР побеждает на выборах в Воронежской облдуме с 78,67 процента голосов

политика

единая россия

воронежская областная дума

цик рф

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Воронежской областной думы с 78,67% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,35% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с 8,04% голосов, третье – ЛДПР с 4,98%, четвертое - "Новые люди" с 4,29%. На пятом и шестом местах "Справедливая Россия – За правду" и партия "Родина", которые набирают 1,61% и 1,36% голосов соответственно.

