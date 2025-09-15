https://ria.ru/20250915/razin-2042059426.html

Клад Стеньки Разина: где лихой атаман мог зарыть свои несметные сокровища

Клад Стеньки Разина: где лихой атаман мог зарыть свои несметные сокровища

Клад Стеньки Разина: где лихой атаман мог зарыть свои несметные сокровища

Уже при жизни его образ оброс огромным количеством легенд. Одна из них — о несметных сокровищах, зарытых в тайных местах лихим казаком и его сподручными. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже при жизни его образ оброс огромным количеством легенд. Одна из них — о несметных сокровищах, зарытых в тайных местах лихим казаком и его сподручными.Клады Степана Разина стали искать сразу же после его смерти. Где, по преданиям, могут быть спрятаны богатства — в материале РИА Новости.Человек-легендаЛичность Степана Разина привлекала огромное внимание как современников, так и его потомков. Он стал героем фольклора и первого русского немого художественного фильма, который известен в том числе как "Понизовая вольница".А для историков его личность до сих пор остается таинственной. Например, специалисты спорят о месте его рождения.Известно, что Степан Разин успешно сражался с царскими войсками и в конечном итоге потерпел поражение. Вместе с братом Фролом был пленен и передан царским властям. После четырех дней допроса с жестокими пытками атамана четвертовали в Москве на Болотной площади.Как брат Фрол "водил за нос" царских слугЕще во время восстания пошли слухи о награбленных казаками сокровищах. Поэтому неудивительно, что их стали искать сразу после казни Разина в 1671 году.Младший брат Степана, Фрол, быстро смекнул, как можно отсрочить гибель. Он пообещал властям в обмен на жизнь показать место, где закопаны клады. По легенде, он пять лет таскал по горам царских слуг. Когда богатства в очередной раз не находили, Фрол заявлял: золото перепрятали шустрые сторонники атамана.К 1676 году властям надоели бессмысленные скитания и частые попытки соратников освободить Фрола. Поэтому казака умертвили на той же Болотной площади.Но и после этого поиски не прекратились."Черный дуб"В Поволжье, на Дону и в иных краях, где бывал знаменитый атаман, едва не в каждом селе или приметном урочище есть легенда о казацких сокровищах.По преданиям, больше всего сундуков припрятали в Сурском районе нынешней Ульяновской области, недалеко от села Шатрашаны. Только вот карта, где искать сокровища, выглядит очень расплывчато: около села есть река, за ней — земляной вал. Когда проходите по нему — попадаете в пещеру. Там, говорят, зарыты десятки пудов золота и жемчуга.Еще одно предание говорит о том, что недалеко от села Труслейка в той же Ульяновской области Разин якобы спрятал 100 миллионов рублей золотом. Всем желающим заполучить сокровища нужно искать "черный дуб", который, по сказаниям, находится возле небольшой часовни.Несмотря на столь "яркую" примету, клад так никто и не нашел."Стенькина тюрьма"Довольно любопытные легенды о кладе существует в Чувашии. Дескать, приехал Степан Разин с 12 бочками золота к своим сподвижникам, стоявшим у села Стемасы Алатырского района. А при отъезде бочки "пропали".Правда, прежде чем искать сокровища, стоит иметь в виду вот что: не существует ни одного документального свидетельства о визите сюда казачьего атамана.Поэтому аналогичные легенды есть и в других регионах Поволжья. Например, в Саратовской области, в 10-12 километрах от деревни Даниловки есть гора и ущелье, которые называют "Стенькина тюрьма", или "Дурман".Считается, что именно там Степан Разин выставлял сторожевые посты. Между утесом и горой располагается Тюрьминский овраг, где атаман держал своих пленников.И якобы на той горе лихой атаман закопал несколько сундуков.Искали не в том местеНапример, научный сотрудник Аксайского военно-исторического музея Владимир Гладченко заявил в 2007-м, что клады искали не там. Он считал, что сокровища надо искать в Ростовской области.На окраине города Аксай есть старинное подземелье, которое сейчас представляет музейный комплекс — подземная крепость таможенной заставы. Во время геофизических исследований холма, в котором находится застава, приборы показали в подземных пустотах значительное количество металла."Это вполне может быть кладом Разина, — говорил Гладченко. — Мы уже несколько лет пытаемся раскопать эти подземелья, но проблемы с финансированием, землеройными инструментами и рабочими руками пока не дают свершиться открытию тайны, лежащей в глубине земли".Впрочем, существует версия, что никаких сокровищ попросту не было. Мол, слухи о богатствах распускал сам Разин, надеясь привлечь побольше последователей.Так что пока клады атамана так и остаются легендами.

