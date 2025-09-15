Рейтинг@Mail.ru
Расчет гаубицы уничтожил скопление боевиков ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 15.09.2025
Расчет гаубицы уничтожил скопление боевиков ВСУ в Херсонской области
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ГЕНИЧЕСК, 15 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожил скопление боевиков ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в заброшенные ангары, рассредотачивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получил задачу на уничтожение выявленной живой силы противника и с помощью корректировки с БПЛА нанёс удары по цели. Таким образом, артиллерийский расчет уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с укрывшимися в нем украинскими националистами, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Огневое поражение противника ведется на дальности в несколько десятков километров. В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубицы применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудия корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов разведывательного типа. После каждого выстрела проводится корректировка работы по цели. Отмечается, что коллективы слаженные, все расчеты взаимозаменяемы, каждый номер расчета может выполнить любую задачу. Благодаря слаженности расчета, мужеству и героизму артиллеристов, поставленная задача была выполнена, личный состав противника был уничтожен, подчеркивается в сообщении.
в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки российских войск "Днепр" уничтожил скопление боевиков ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в заброшенные ангары, рассредотачивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получил задачу на уничтожение выявленной живой силы противника и с помощью корректировки с БПЛА нанёс удары по цели. Таким образом, артиллерийский расчет уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с укрывшимися в нем украинскими националистами, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Огневое поражение противника ведется на дальности в несколько десятков километров. В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубицы применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудия корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов разведывательного типа. После каждого выстрела проводится корректировка работы по цели.
Отмечается, что коллективы слаженные, все расчеты взаимозаменяемы, каждый номер расчета может выполнить любую задачу. Благодаря слаженности расчета, мужеству и героизму артиллеристов, поставленная задача была выполнена, личный состав противника был уничтожен, подчеркивается в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
