Путин попросил Пушилина уделять внимание работе Роспотребнадзора в ДНР

2025-09-15T16:22:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина уделять особое внимание работе Роспотребнадзора в ДНР. "Понятно, что это территориальные подразделения федеральной службы, федерального агентства, но просил бы Вас, конечно, уделять должное внимание таким структурам, хоть они и являются федеральными, но работают в интересах граждан, проживающих на конкретных территориях, в данном случае Донецкой Народной Республике", - сказал Путин, обращаясь к Пушилину во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции. Он обратил внимание на то, насколько это важно, особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут, работают люди в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской, в Запорожской областях.

2025

Новости

