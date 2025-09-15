https://ria.ru/20250915/putin-2042051125.html
Путин не сомневается в готовности Роспотребнадзора обеспечить безопасность
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не сомневается в том, что специалисты Роспотребнадзора сделают все, чтобы обеспечить санитарную и биологическую безопасность России. Глава государства в понедельник по видеосвязи принимает участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. В начале мероприятия глава службы Анна Попова рассказала президенту о реализации проекта "Санитарный щит", а также сообщила, что служба сделает все, чтобы обеспечить безопасность России в своей сфере. "Да, не сомневаюсь", - ответил Путин. В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Специалисты отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
