Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе

2025-09-15T15:27:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за ответственное отношение к работе. "В любом случае, хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег во всех регионах нашей большой страны за ответственное отношение к своему делу, за эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.

