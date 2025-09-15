https://ria.ru/20250915/putin-2042042471.html
Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе
Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе - РИА Новости, 15.09.2025
Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе
15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за ответственное отношение к работе. "В любом случае, хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег во всех регионах нашей большой страны за ответственное отношение к своему делу, за эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе
