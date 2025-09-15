Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора

https://ria.ru/20250915/putin-2042039841.html

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. Глава ведомства Анна Попова доложила главе государства о работе службы. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.В начале мероприятия президент поздравил работников Роспотребнадзора с праздником — Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.Санитарный щит"Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников — талантливым врачам и ученым — в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться", — отметил он.Глава государства подчеркнул, что ведомство ежедневно оценивает качество окружающей среды, воды, воздуха и продуктов питания, назвав такую работу чрезвычайно важной. Он также напомнил, что Роспотребнадзор противостоит опасным инфекциям и проводит научные исследования, а во время пандемии коронавируса четкие, слаженные действия сотрудников службы стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью."Опыт, полученный в тот напряженный период, во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого санитарного щита нашей страны. Его основная задача – уберечь граждан от новых биологических угроз", — указал Путин."Опасные вещи"Говоря о задачах, стоящих перед ведомством, Путин указал на глобальное изменение климата. Он объяснил, что для России этот вопрос имеет практическое значение, отдельно отметив паводки, происходящие в разных регионах страны."Там размыв могильников и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные", — отметил президент.Глава государства заявил о необходимости свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, так как от этого напрямую зависит безопасность страны.Он также добавил, что люди в новых регионах работают в непростых условиях.Затем президент попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассказать о текущей работе ведомства.Доклад Поповой"Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать. <...> Мы реализовали все положения "санитарного щита" в срок. У нас выполнены все показатели полностью. Все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 год, выполняются абсолютно четко и в срок", — сказала она.Попова добавила, что ведомство разработало 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. По ее словам, это помогает быстрее реагировать на возникающие угрозы. Кроме того, в 26 регионах ввели новый вид исследования токсичности питьевой воды, взято уже более 11 тысяч проб."Опережающими темпами идет развитие нашей лабораторной инфраструктуры, наших научных учреждений и в системе Роспотребнадзора, сложившейся уже, как вы отметили, много лет назад, при уровне реагирования и лабораторной поддержки", — отметила глава ведомства.Она также уточнила, что Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии.

