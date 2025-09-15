Рейтинг@Mail.ru
Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 15.09.2025 (обновлено: 16:53 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/putin-2042039841.html
Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора
Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора - РИА Новости, 15.09.2025
Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. Глава ведомства Анна Попова доложила главе государства о... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:16:00+03:00
2025-09-15T16:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042039974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a91ffe06bde686e5f2a992498d000b77.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. Глава ведомства Анна Попова доложила главе государства о работе службы. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.В начале мероприятия президент поздравил работников Роспотребнадзора с праздником — Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.Санитарный щит"Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников — талантливым врачам и ученым — в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться", — отметил он.Глава государства подчеркнул, что ведомство ежедневно оценивает качество окружающей среды, воды, воздуха и продуктов питания, назвав такую работу чрезвычайно важной. Он также напомнил, что Роспотребнадзор противостоит опасным инфекциям и проводит научные исследования, а во время пандемии коронавируса четкие, слаженные действия сотрудников службы стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью."Опыт, полученный в тот напряженный период, во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого санитарного щита нашей страны. Его основная задача – уберечь граждан от новых биологических угроз", — указал Путин."Опасные вещи"Говоря о задачах, стоящих перед ведомством, Путин указал на глобальное изменение климата. Он объяснил, что для России этот вопрос имеет практическое значение, отдельно отметив паводки, происходящие в разных регионах страны.&quot;Там размыв могильников и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные&quot;, — отметил президент.Глава государства заявил о необходимости свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, так как от этого напрямую зависит безопасность страны.Он также добавил, что люди в новых регионах работают в непростых условиях.Затем президент попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассказать о текущей работе ведомства.Доклад Поповой&quot;Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать. &lt;...&gt; Мы реализовали все положения &quot;санитарного щита&quot; в срок. У нас выполнены все показатели полностью. Все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 год, выполняются абсолютно четко и в срок&quot;, — сказала она.Попова добавила, что ведомство разработало 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. По ее словам, это помогает быстрее реагировать на возникающие угрозы. Кроме того, в 26 регионах ввели новый вид исследования токсичности питьевой воды, взято уже более 11 тысяч проб.&quot;Опережающими темпами идет развитие нашей лабораторной инфраструктуры, наших научных учреждений и в системе Роспотребнадзора, сложившейся уже, как вы отметили, много лет назад, при уровне реагирования и лабораторной поддержки&quot;, — отметила глава ведомства.Она также уточнила, что Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии.
https://ria.ru/20250905/rospotrebnadzor-2039811236.html
https://ria.ru/20250728/kholera-2032002728.html
https://ria.ru/20240403/proekt-1937555188.html
https://ria.ru/20250906/popova-2040180456.html
https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038492162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин открывает по видеосвязи объекты Роспотребнадзора в регионах
Путин открывает по видеосвязи объекты Роспотребнадзора в регионах
2025-09-15T15:16
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042039974_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_820f92ac2b6e646eba4c0759b52fe18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Попова доложила Путину о достижениях Роспотребнадзора

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. Глава ведомства Анна Попова доложила главе государства о работе службы. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
В начале мероприятия президент поздравил работников Роспотребнадзора с праздником — Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию из Монголии
5 сентября, 03:28

Санитарный щит

«
"Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников — талантливым врачам и ученым — в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться", — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что ведомство ежедневно оценивает качество окружающей среды, воды, воздуха и продуктов питания, назвав такую работу чрезвычайно важной. Он также напомнил, что Роспотребнадзор противостоит опасным инфекциям и проводит научные исследования, а во время пандемии коронавируса четкие, слаженные действия сотрудников службы стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Роспотребнадзор предложил Конго помощь в борьбе со вспышкой холеры
28 июля, 18:13
«
"Опыт, полученный в тот напряженный период, во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого санитарного щита нашей страны. Его основная задача – уберечь граждан от новых биологических угроз", — указал Путин.

"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Главная цель создаваемого санитарного щита — уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин пообещал продолжать развивать проект "Санитарный щит страны"
3 апреля 2024, 12:46

"Опасные вещи"

Говоря о задачах, стоящих перед ведомством, Путин указал на глобальное изменение климата. Он объяснил, что для России этот вопрос имеет практическое значение, отдельно отметив паводки, происходящие в разных регионах страны.
«

"Там размыв могильников и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные", — отметил президент.

Глава государства заявил о необходимости свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, так как от этого напрямую зависит безопасность страны.
Он также добавил, что люди в новых регионах работают в непростых условиях.
Затем президент попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассказать о текущей работе ведомства.

Доклад Поповой

«

"Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать. <...> Мы реализовали все положения "санитарного щита" в срок. У нас выполнены все показатели полностью. Все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 год, выполняются абсолютно четко и в срок", — сказала она.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса
6 сентября, 15:10
Попова добавила, что ведомство разработало 124 быстрых теста, которые распознают инфекцию за час. По ее словам, это помогает быстрее реагировать на возникающие угрозы. Кроме того, в 26 регионах ввели новый вид исследования токсичности питьевой воды, взято уже более 11 тысяч проб.
«

"Опережающими темпами идет развитие нашей лабораторной инфраструктуры, наших научных учреждений и в системе Роспотребнадзора, сложившейся уже, как вы отметили, много лет назад, при уровне реагирования и лабораторной поддержки", — отметила глава ведомства.

Она также уточнила, что Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Роспотребнадзор примет дополнительные меры по профилактике краснухи
30 августа, 12:39
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала