Рейтинг@Mail.ru
Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/pussy-2041979808.html
Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам
Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам - РИА Новости, 15.09.2025
Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам
Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:53:00+03:00
2025-09-15T10:53:00+03:00
происшествия
россия
мария алехина
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Обвинение в прениях сторон попросило приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет", - рассказали в суде. Дело рассматривается заочно в отношении Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти). По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах. Кроме того, сообщалось в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250721/sud-2030501468.html
https://ria.ru/20250130/tolokonnikova-1996455593.html
https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мария алехина, pussy riot
Происшествия, Россия, Мария Алехина, Pussy Riot
Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам

Обвинение заочно запросило сроки от 9 до 14 лет для пятерых участниц Pussy Riot

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвинение в прениях сторон попросило приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет", - рассказали в суде.
Адвокат Дмитрий Захватов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
21 июля, 21:08
Дело рассматривается заочно в отношении Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной.
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти).
По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
30 января, 17:55
Кроме того, сообщалось в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.
Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
12 октября 2024, 02:56
 
ПроисшествияРоссияМария АлехинаPussy Riot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала