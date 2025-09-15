Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам
Обвинение заочно запросило сроки от 9 до 14 лет для пятерых участниц Pussy Riot
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвинение в прениях сторон попросило приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет", - рассказали в суде.
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
21 июля, 21:08
Дело рассматривается заочно в отношении Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной.
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти).
По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
30 января, 17:55
Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
12 октября 2024, 02:56