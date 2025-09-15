https://ria.ru/20250915/pussy-2041979808.html

Обвинение попросило заочно приговорить участниц Pussy Riot к срокам

Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к срокам от 9 до 14 лет участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Обвинение в прениях сторон попросило приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет", - рассказали в суде. Дело рассматривается заочно в отношении Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти). По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах. Кроме того, сообщалось в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

