В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе
2025-09-15T20:57:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму ликвидирован на площади 35 гектаров, сообщило главное управление МЧС России по Республике Крым. Возгорание произошло на территории у поселка Орджоникидзе вечером в воскресенье. На борьбу с возгоранием были направлены силы и средства МЧС России, МЧС республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство". На кадрах, распространенных в соцсетях республиканского МЧС было видно, что пожар произошел на возвышенности Джан-Кутаран у поселка Орджоникидзе, где находятся посадки сосны. В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания составляла 20 гектаров, позднее она увеличилась до 80 гектаров. "В 19.30 мск полная ликвидация лесного пожара в поселке городского типа Орджоникидзе на площади 35 гектаров", - говорится в Telegram-канале крымского главка МЧС РФ.
