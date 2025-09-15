Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе - РИА Новости, 15.09.2025
20:57 15.09.2025
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе - РИА Новости, 15.09.2025
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе
Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму ликвидирован на площади 35 гектаров, сообщило главное управление МЧС России по Республике Крым. РИА Новости, 15.09.2025
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968488543_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_be4f2cd04414d8932647960891839f2a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму ликвидирован на площади 35 гектаров, сообщило главное управление МЧС России по Республике Крым. Возгорание произошло на территории у поселка Орджоникидзе вечером в воскресенье. На борьбу с возгоранием были направлены силы и средства МЧС России, МЧС республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство". На кадрах, распространенных в соцсетях республиканского МЧС было видно, что пожар произошел на возвышенности Джан-Кутаран у поселка Орджоникидзе, где находятся посадки сосны. В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания составляла 20 гектаров, позднее она увеличилась до 80 гектаров. "В 19.30 мск полная ликвидация лесного пожара в поселке городского типа Орджоникидзе на площади 35 гектаров", - говорится в Telegram-канале крымского главка МЧС РФ.
республика крым
россия
происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали лесной пожар возле поселка Орджоникидзе

В Крыму ликвидировали лесной пожар на площади 35 га возле поселка Орджоникидзе

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесной пожар у поселка Орджоникидзе в Крыму ликвидирован на площади 35 гектаров, сообщило главное управление МЧС России по Республике Крым.
Возгорание произошло на территории у поселка Орджоникидзе вечером в воскресенье. На борьбу с возгоранием были направлены силы и средства МЧС России, МЧС республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство". На кадрах, распространенных в соцсетях республиканского МЧС было видно, что пожар произошел на возвышенности Джан-Кутаран у поселка Орджоникидзе, где находятся посадки сосны. В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь возгорания составляла 20 гектаров, позднее она увеличилась до 80 гектаров.
"В 19.30 мск полная ликвидация лесного пожара в поселке городского типа Орджоникидзе на площади 35 гектаров", - говорится в Telegram-канале крымского главка МЧС РФ.
