Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар

15.09.2025

Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. "Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи села Ключи. Предварительная площадь пожара - 50 гектаров", - говорится в сообщении. Спасители приступили к тушению возгорания.

