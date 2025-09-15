https://ria.ru/20250915/pozhar-2042027868.html
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.09.2025
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:06:00+03:00
2025-09-15T14:06:00+03:00
2025-09-15T14:06:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042026930_0:102:803:553_1920x0_80_0_0_b86a579bdc3b92e7a91c7cf4a0c93da0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. "Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи села Ключи. Предварительная площадь пожара - 50 гектаров", - говорится в сообщении. Спасители приступили к тушению возгорания.
https://ria.ru/20250915/pozhar--2041954889.html
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042026930_0:22:803:624_1920x0_80_0_0_d8f7676d90e7fb1139825230aff363a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в районе Ключей под Симферополем