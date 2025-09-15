Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
14:06 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/pozhar-2042027868.html
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.09.2025
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:06:00+03:00
2025-09-15T14:06:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042026930_0:102:803:553_1920x0_80_0_0_b86a579bdc3b92e7a91c7cf4a0c93da0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. "Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи села Ключи. Предварительная площадь пожара - 50 гектаров", - говорится в сообщении. Спасители приступили к тушению возгорания.
https://ria.ru/20250915/pozhar--2041954889.html
симферополь
россия
происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в районе Ключей под Симферополем

© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Кадр видео
Ликвидация ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Ликвидация ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вспыхнул в районе села Ключи в пригороде Симферополя, предварительная площадь - 50 гектаров, сообщает крымское главное управление МЧС РФ.
"Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи села Ключи. Предварительная площадь пожара - 50 гектаров", - говорится в сообщении.
Спасители приступили к тушению возгорания.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Иркутске вспыхнул пожар в здании с торговыми павильонами
ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
