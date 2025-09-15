https://ria.ru/20250915/pozhar--2041954889.html

В Иркутске вспыхнул пожар в здании с торговыми павильонами

В Иркутске вспыхнул пожар в здании с торговыми павильонами - РИА Новости, 15.09.2025

В Иркутске вспыхнул пожар в здании с торговыми павильонами

Здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров горит в Иркутске, огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание, пострадавших, по предварительной...

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров горит в Иркутске, огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутске. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Берёзовая роща 3Б/1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля здания, в котором находятся торговые павильоны на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в ликвидации пожара задействовано более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.

